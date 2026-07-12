Xavier Nava es nuevo presidente de Somos MX

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Xavier Nava Palacios asumió este sábado la presidencia estatal de Somos MX durante la instalación del comité del partido en San Luis Potosí, con lo que la organización inició formalmente la integración de su estructura en la entidad de cara a las elecciones de 2027.

El acto estuvo acompañado por el exsenador Emilio Álvarez Icaza, quien afirmó que uno de los principales retos del nuevo instituto político será enfrentar la presunta infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno.

Emilio Álvarez Icaza acusó que San Luis Potosí se encuentra bajo un "pacto criminal" que ha borrado los límites entre el gobierno y la delincuencia organizada.

"San Luis es infelizmente un estado secuestrado por un pacto criminal (...) la primera tarea será separar el crimen del gobierno, hoy no hay fronteras", comentó. Frente a ese escenario, dijo que Somos MX restablecerá esa separación y recuperar las instituciones y los espacios públicos que, afirmó, han sido capturados por intereses ajenos a la población. Además, confirmó que el partido contenderá en las 17 elecciones para gobernador previstas en 2027, incluida la de San Luis Potosí.

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La elección de Nava como dirigente estatal estuvo precedida por un posicionamiento del simpatizante José Manuel Aranda, quien pidió a los delegados votar en contra de su candidatura al cuestionar que el exalcalde capitalino hubiera buscado un cargo de elección popular bajo las siglas de Morena.

En su intervención también señaló que durante semanas algunos integrantes del movimiento intentaron persuadir a Nava para que desistiera de buscar la dirigencia. "A Todos los ciudadanos nos causó una gran decepción constatar que a Xavier no le importó representar a ese partido (Morena) para tratar de conseguir un puesto de elección popular (...) A mí me entristece y manifestar que buscando la unión de nuestro nuevo partido, se dé esta situación", expuso.

Tras la votación, Álvarez Icaza defendió al exalcalde al señalarlo como uno de los principales referentes de Somos MX en el estado: "Si en alguien admiro su congruencia y su valor es en Xavier", dijo.

Como parte de su trayectoria política, Nava Palacios transitó entre el PAN y Morena como candidato externo. En 2018 ganó la alcaldía de San Luis Potosí, respaldado por el PAN; sin embargo, en febrero de 2021 rompió con ese partido luego de perder la candidatura interna al gobierno del estado. Poco después se incorporó a Morena para buscar la reelección como alcalde. Finalmente perdió la elección, lo que marcó su alejamiento de ambos partidos.