Ya aumentó afluencia en los panteones
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En los cementerios municipales de Villa de Pozos, las visitas a los padres ya fallecidos se incrementaron este sábado, aunque el personal a cargo comentó que la afluencia de familias inició desde el pasado viernes. Para hoy domingo se espera una asistencia todavía mayor de deudos.
Poco a poco, a partir del viernes 19, los cementerios comenzaron a recibir visitas de personas o familias completas que acudieron a recordar a sus seres queridos y a dar una "manita de gato" a los sepulcros, aunque fueron notables las labores previas de limpieza que hizo el personal municipal encargado de los camposantos.
Ayer sábado se incrementaron las visitas y fue posible ver, en algunos sepulcros, conjuntos de músicos que interpretaron las canciones favoritas de los padres ya fallecidos. Afuera de los panteones se permitió la presencia de algunos comerciantes que ofrecieron flores, globos con mensajes dedicados a los papás y otros productos afines a la fecha y al uso.
También se observó personal de áreas como Servicios Municipales, Comercio, Guardia Civil y Protección Civil haciendo acto de presencia para atender o prevenir cualquier eventualidad en los cementerios públicos de Villa de Pozos.
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