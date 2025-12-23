Ya no cabe ni un alfiler en el Centro

Ni un alfiler cabe en las calles del Centro Histórico, atestadas por decenas de miles de clientes que van a las tiendas a hacer compras de última hora, previas a la celebración de la Navidad y miles de vehículos forman un tráfico ya casi insostenible.

El exceso de gente va acompañado de un operativo para evitar que los vehículos ingresen a las calles principales que tradicionalmente se colapsan.

La Policía Vial dejó solo para tránsito local, toda la calle Guajardo, desde el Eje Vial Ponciano Arriaga hasta Damián Carmona, y manda el tráfico vehicular hasta la calle Álvaro Obregón.

Otro cierre vehicular se ubica en la calle Pedro Montoya, también en su tramo comprendido entre el Eje Vial y la avenida Damián Carmona.

A lo largo del Centro Histórico, otra parte del caos vehicular se ubica en las que deberían ser las calles más transitadas.

De manera simultánea, miles de automovilistas se las ingenian para ingresar a las calles principales del Centro, circular y avanzar por las calles peatonales para buscar las tiendas de su preferencia.

En la calle Hidalgo y la calle Zaragoza, se percibe la enorme cantidad de gente que técnicamente no cabe. Encontrar taxis es técnicamente imposible.

El cierre de la circulación en el Centro de la ciudad ha afectado también a las calles que descargan en esa zona, y que incluyen Pedro Moreno, Damián Carmona, 20 de Noviembre, Eje Vial Ponciano Arriaga, Venustiano Carranza, Nicolás Zapata, Mariano Arista, Manuel José Othón, Avenida México, Avenida de La Paz, Anáhuac, Melchor Ocampo, Santos Degollado, Coronel Romero, 5 de Mayo, Morelos, Avenida Universidad y Constitución.