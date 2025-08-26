logo pulso
Ya suman 516 liberaciones anticipadas

Por Rubén Pacheco

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
Ya suman 516 liberaciones anticipadas

Con 328 nuevas liberaciones de 188 personas privadas de la libertad, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí acumula la excarcelación de 516 internos e internas en los últimos ocho meses.

Al igual que el pasado 5 de diciembre de 2024 donde se liberaron a 188 personas privadas de la libertad, este lunes las autoridades penitenciarias y el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona otorgaron las cartas como parte de un programa de excarcelación anticipada.

Durante el evento protocolario celebrado al interior del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) La Pila, se informó que obtuvieron la libertad 300 hombres y 28 mujeres; en diciembre correspondió a una mujer y 187 hombres.

Para alcanzar el objetivo de salir de prisión, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), la Defensoría Pública y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), analizaron la procedencia de los expedientes. 

Jesús Juárez Hernández, titular de la SSPC, explicó que algunas de las condicionantes del programa, corresponden a la adhesión a esquemas de reinserción social.

 y ser primo delincuentes de ilícitos menores.  

“Que las personas tengan la oportunidad de dejar el centro penitenciario y que se aboquen, pues sí, a continuar con su vida personal, sus proyectos (…) decirles que estamos presentes y nos pueden buscar para revisar qué programas o cómo el estado los seguirá apoyando”, remató.

