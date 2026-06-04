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"Fiscalía se olvidó de Zoé"

No reactivó la ficha de búsqueda de la menor durante cinco años

Por Ana Paula Vázquez

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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"Fiscalía se olvidó de Zoé"
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      Durante cinco años, la Fiscalía General del Estado (FGE) no renovó la ficha de búsqueda internacional de Zoé Zuleica Torres Gómez, desaparecida desde 2015 en Soledad de Graciano Sánchez, pese a que la familia creía que la alerta seguía activa en Estados Unidos, denunciaron este miércoles la madre de la menor y su representación legal.

      FGE no renovó ficha de búsqueda internacional

      A casi 11 años de la desaparición de Zoé Zuleica, ocurrida el 27 de diciembre de 2015 cuando tenía tres años de edad, Carolina Gómez Rocha aseguró que recientemente descubrió que la alerta amarilla internacional había perdido vigencia y que no existía una búsqueda activa en territorio estadounidense.

      La madre sostuvo que durante todo ese tiempo mantuvo la esperanza de que la difusión del caso continuara fuera del país, especialmente ante líneas de investigación que apuntaban a la posibilidad de localizar a la menor en Estados Unidos.

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      Queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos

      Ante esta situación, Ricardo Sánchez García, representante legal de la familia e integrante del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra la FGE y contra Jesús Antonio Hernández Cruz, agente del Ministerio Público encargado de la averiguación previa.

      El abogado afirmó que la falta de renovación de la ficha constituye una omisión grave ya que impidió mantener activa una herramienta de búsqueda en un país donde existían indicios que debían seguirse explorando.

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