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Zona Centro tendrá calor y tormentas fuertes este viernes

Protección Civil advierte condiciones inestables este viernes

Por Redacción

Abril 03, 2026 11:20 a.m.
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Zona Centro tendrá calor y tormentas fuertes este viernes

San Luis Potosí, S.L.P.– Este viernes 3 de abril se prevé un ambiente caluroso en el estado, con probabilidad de lluvias y tormentas puntuales fuertes a partir de la tarde, principalmente en las regiones Altiplano, Media y Centro, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La dependencia también advirtió sobre el potencial de tormentas más intensas durante el fin de semana, por lo que llamó a la población a tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en las condiciones del clima.

Además, se mantiene el riesgo de incendios forestales y urbanos en las zonas Centro y Altiplano, debido a las altas temperaturas y condiciones secas.

Ante cualquier emergencia, las autoridades reiteraron el uso de los números 911 y 089 para denuncia anónima.

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