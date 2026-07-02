Ricardo Rivera Meléndez festejó su cumpleaños con una divertida albercada.

Sus papás: Ricardo Rivera y Daniela Meléndez lo apoyaron con la serie de detalles que eligió para la fiesta.

Feliz, en el Club Campestre de San Luis se reunió con un grupo de amigos, quienes le expresaron su afecto y le desearon lo mejor.

En una atmósfera multicolor disfrutaron de una tarde de intensa diversión.

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Participaron en juegos, concursos y recreación acuática.

Así, el convivio se prolongó con gran alegría. Eso sí, ¡qué energía!