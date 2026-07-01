San Luis Potosí fue sede de la Asamblea de COMHDE (Confederación Mexicana de Horticultura Diseño y Ecología), misma que se realiza cada seis meses y cambia de ciudad.

Correspondió a la Asociación Potosina de Clubes de Jardinería, encabezada por Adriana Dibildox, organizar la misma.

El evento reunió a 27 señoras procedentes de Tampico, Ciudad de México, Saltillo, Monterrey, Monclova y Torreón, así como a quince de la localidad.

En esta ocasión, Lula Hernández de Ortega, de SLP., finalizó con su cargo de presidenta de COMHDE para el ejercicio 2024-2026, mismo que entregó a Marcela Mendoza, de Monterrey.

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La Asamblea inició con un rompehielo del que fue anfitriona Rebeca Konishi de Ramírez, quien dio una cálida bienvenida a las participantes.

En el encuentro, las delegadas de cada una de las ciudades participantes rindieron un informe de lo que están haciendo.

Asimismo, todas las participantes se comprometieron a redoblar esfuerzos y a seguir trabajando a favor de la preservación de la naturaleza y el medio ambiente.