JUEGAN POR una NOBLE CAUSA

Destacados bastoneros de la localidad, solidarios, participaron en el Torneo de Golf que llevó a cabo con éxito el Club Rotario Colonial.

El tradicional evento, en su vigésima primera edición se realizó en La Loma Club de Golf, donde los participantes demostraron su talento, experiencia, preparación y estilo.

En la organización de este magno evento, Gustavo Rosas, Presidente de este club rotario.

Con él, el comité organizador encabezado por Octavio Salinas y Benito Ponce.

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Así, poseedores de un espíritu de amor y servicio al prójimo, los bastoneros compartieron su pasión por el deporte escocés que practican desde hace varios años, y apoyaron una noble causa.

Los triunfadores sumaron un logro más a su trayectoria en esta disciplina deportiva y fueron premiados en una agradable celebración.