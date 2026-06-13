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Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

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Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

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¡ARMONÍA ENTRE AMIGOS!

INTERESANTES PROYECTOS EN SU VIDA

Por Maru Bustos PULSO

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Un grupo de amigos compartieron una agradable celebración.

Se reunieron a fin de reafirmar el afecto que les une y charlar sobre las expectativas de su vida.

En sus rostros, ¡gran alegría! por el encuentro.

El grupo de invitados llegó al festejo; compartieron interesantes experiencias recientes y los proyectos a emprender.

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Al igual, de sus éxitos profesionales y el entorno familiar que tanto les fortalece.

La agradable atmósfera se prolongó con gran optimismo

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