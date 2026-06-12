ENRICO CUMPLE SU PRIMER AÑO DE VIDA

Enrico Carrillo Salgado festejó su cumpleaños con una celebración entre amigos.

Sus papás: Federico Carrillo y Mariana Salgado crearon una ambientación con globos, que agradaron a los invitados.

En una reunión de intensa alegría, los pequeños jugaron, participaron en recreación, juegos organizados y concursos.

Además, hubo actividades interactivas y Enrico y sus amigos disfrutaron de los juegos infantiles del salón de fiestas donde se realizó el encuentro.

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Los más audaces, ganaron atractivos regalos.

Desde luego, expresaron a su gran amigo el mayor de los éxitos en su vida.

Eso sí, los atractivos cautivaron a los pequeños en una tarde plena de sorpresas.

En sus rostros, ¡sonrisas de alegría!