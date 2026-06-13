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Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

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LA GRAN LOGIA "EL POTOSÍ" REFRENDA SU PRESTIGIO INTERNACIONAL

PARTICIPA EN LA GRAN COMUNICACIÓN ANUAL DE INGLATERRA

Por Redacción PULSO

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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El día 10 de junio la Gran Logia de Estado Soberana e Independiente "El Potosí" asistió a la Gran comunicación anual de la Gran Logia Unida de Inglaterra, en la cual, se reciben a las Grandes Logias extranjeras con quienes sostienen reconocimiento. 

El día 09 de junio el MRGM asistió a la cena de bienvenida dirigida por el Pro-Gran Maestro Jonathan Spence, representante del Duque de Kent, Gran Maestro de la Masonería en Inglaterra, y su cuerpo de Relaciones exteriores.

El día miércoles 10 de junio la delegación de "El Potosí" conformada por miembros de la capital y del interior del estado, fue recibida por la Logia "Royal Kent" No. 15, misma que es la Logia más antigua en funcionamiento continuo de la Gran Logia de Inglaterra. Donde además de fortalecer los lazos fraternos entre Hermanos, se procedió a una cena donde se reforzaron y materializaron las ideas de la institución al darle la bienvenida a un recién iniciado y se confirió el grado de Maestro Masón a otros dos miembros de la Logia mencionada.

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