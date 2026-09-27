Aranza, reina de Covadonga

Aranza Insa Fernández es nueva reina de la Romería de Covadonga que reunió a los integrantes de la Colonia Española en San Luis Potosí e invitados.

Participaron con ella en esta contienda amistosa: Ana Sofía Fernández Pedraza, María del Carmen Calzada Díaz, Regina Gutiérrez Aguilera y Paula Meneses Martínez.

El festejo estuvo encabezado por el Licenciado Enrique Martínez, presidente de la Junta Directiva de la Beneficencia Española, con su esposa Rocío Zavala, y los integrantes de la misma.

También se contó con la presencia de la soberana saliente Irene Cerda Maeda.

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Aranza, hija de Francisco Jesús Insa Sánchez y Sandra Guadalupe Fernández Falcón, fue electa por suerte y coronada en una atmósfera de gran alegría y armonía a la usanza española.