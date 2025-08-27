AYER HOY MAÑANA

“Que hoy tengan un excelente día; que tus mañanas huelan a pastel recién horneado; que tus pies sólo estén desnudos para pisar el pasto o la arena en el verano; que tu trabajo te reciba con alegría y sea confortable; que las personas que te rodean te lleven a conocer otros mundos; que todo lo que te suceda, sea para aprender. Que tu corazón siempre este contento. Que nadie te regale felicidad instantánea, esa que se vende en el mercado; que la tele no te atrape, que no te queme los sueños; que no haya Tablet, ni compu, ni play que reemplace la felicidad de estar cerca y mirar los ojos de tus amig@s. Que las lastimaduras que hieran tu cuerpo sean los raspones por aprender algún ejercicio nuevo. Que el único ruido que se interponga en tus sueños sea el de los truenos; que no dejes de mirar las tormentas desde la ventana; que no haya noches heladas, y si las hay, que te abrigue la persona que cuando estés feliz. Que te cuenten los más bellos cuentos. Que las únicas penas que se te atraviesen, sean las de la vida, las de crecer…” Anónimo… Santoral para hoy: Santa Mónica, madre de San Agustín. Cesáreo y Narno obispos. Armando. Marcelino su esposa Manea y sus hijos Juan, Serapión y Pedro. Margarita. Leoncio…. Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años como Ximena Burberg que escuchará las primeras “Mañanitas” de parte de su hija Isabella, de su mamá Cony Villasuso de Burberg, su novio Juan Carlos de la Rosa, de su hermana Lorena, su cuñado Octavio, sus sobrinas, tíos, primos y numerosos amigos… Abrazo a Ximena desde estas líneas por su día de días… Nuestras condolencias para la familia Álvarez González por el fallecimiento de la señora María del Rosario González Ochoa que partió a gozar de la paz del Señor… Para sus hijos, nietos, bisnietos, familiares que tengan paz en sus corazones… Asimismo, enviamos nuestro pésame a la familia de Gilberto Vázquez Chávez y a la comunidad artística de nuestra ciudad por su dedicación a la pintura y el dibujo donde plasmo numerosas obras que ahora se encuentran en diferentes partes tanto de nuestra ciudad como de Matehuala de donde era originario… Pedimos que doña Chayo y Gilberto descansen en la Casa del Padre Celestial... Celebraron el bautizo de Rafaela Villaseñor Díaz Infante en emotiva ceremonia acompañada de sus papás: José Luis Villaseñor Celis y Marcela Díaz Infante Andrés, de sus padrinos: Valeria Villarreal, Vero Romero y Ángel Torres, de sus hermanos mayores José María y Carlota, de sus abuelos Enrique Díaz Infante y Gaby Andrés de Díaz Infante, de familiares y amigos que los acompañaron en esta fecha tan especial para la nueva cristiana… Enhorabuena a la familia Villaseñor Díaz Infante al acercar a su hijita a la pila bautismal… Claudia Martínez y Oscar Lope se casan; y con este motivo la mamá del novio Martha Rivera organizó la bienvenida a su hogar para su nuera que llegó acompañada de su mamá Claudia Neumann… Numerosos parabienes recibió la festejada en esta reunión donde estuvieron sus amistades que pasaron momentos muy gratos con las atenciones de la anfitriona… Ayer cumplieron una Vuelta más al Sol, Chela Alvarado de Morelos Zaragoza. que pasó su día al lado de su esposo Oscar, sus hijos Oscar y Chelita, sus nietas y numerosas amigas que por diferentes medios le desearon lo mejor… Igualmente Patricia Mendizábal de Macías rodeada de su esposo Mario Macías, sus hijos: Mario y Consuelo; Paty y Pedro; Anastasia y Julián; Jerónimo y Ana…Pasó este día con los parabienes que le hicieron llegaron sus hermanos, sobrinos, amigas por tal motivo… Para Chela y Patricia nuestros mejores deseos por un aniversario más de vida desde esta columna… Hasta la próxima….