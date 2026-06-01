Fundación Grupo México apoya a niñas y niños con pérdida auditiva mediante "Escuchar Sin Fronteras"

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"Escuchar Sin Fronteras", un programa de Fundación Grupo México, apoya a niñas y niños con hipoacusia severa o profunda mediante implantes cocleares bilaterales, terapia auditiva verbal y seguimiento audiológico especializado.

Grupo México, a través de su fundación, cuenta con el programa "Escuchar Sin Fronteras", dirigido a niñas y niños de entre 0 y 24 meses con hipoacusia severa o profunda bilateral. El proyecto contempla el tratamiento completo de los niños: desde el diagnóstico, el acceso a un implante coclear bilateral, y el proceso posterior de terapia auditiva verbal, con el propósito de favorecer el desarrollo del lenguaje hablado desde los primeros meses de vida.

A la fecha, Fundación Grupo México ha realizado 148 implantes bilaterales a 74 niñas y niños originarios de 26 estados del país. La iniciativa forma parte de los programas sociales y de salud de la fundación, enfocados en atender necesidades específicas de comunidades y familias.

Grupo México mantiene un programa de salud auditiva infantil

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"Escuchar Sin Fronteras" atiende una condición que puede afectar la comunicación, el aprendizaje y la integración social de los pacientes cuando no reciben atención temprana. El programa combina tecnología médica, terapia especializada y seguimiento profesional para acompañar cada etapa del proceso.

Un implante coclear es un dispositivo médico electrónico que mejora la función del oído interno dañado. A diferencia de los audífonos, que amplifican el sonido, los implantes cocleares sustituyen parte de la función de la cóclea afectada y envían señales sonoras al cerebro.

La colocación del implante es sólo una parte de un proceso más amplio. Después de la intervención quirúrgica, el paciente requiere sesiones de terapia auditiva verbal, controles audiológicos y acompañamiento de especialistas para avanzar en la adaptación al dispositivo.

Por ello, para Fundación Grupo México es fundamental que la familia también participe en esa etapa, ya que muchas de las habilidades trabajadas en terapia deben reforzarse en la vida diaria.

Bajo este modelo, Fundación Grupo México busca que las niñas y los niños beneficiarios desarrollen progresivamente su capacidad de escucha y lenguaje hablado.

"Escuchar Sin Fronteras" alcanza a familias de 26 estados de México

La cobertura de este programa de Fundación Grupo México refleja la importancia de acercar soluciones especializadas a familias que enfrentan diagnósticos de hipoacusia severa o profunda durante los primeros meses de vida. En estos casos, el tratamiento temprano puede marcar una diferencia relevante en el desarrollo auditivo y comunicativo.

Con esta visión, Fundación Grupo México ha hecho de "Escuchar Sin Fronteras" una iniciativa integral que contempla el diagnóstico oportuno, tecnología médica y acompañamiento profesional. Este esquema permite dar seguimiento al proceso posterior al implante, una etapa en la que la adaptación auditiva requiere tiempo, terapia y controles especializados.

A través de "Escuchar Sin Fronteras", Fundación Grupo México mantiene una línea de trabajo enfocada en salud, infancia y atención a comunidades. El programa busca ampliar las posibilidades de desarrollo auditivo y lenguaje hablado en niñas y niños con pérdida auditiva profunda en México.