Daniela y Alejandro
Un amor que trasciende
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CON 15 AÑOS DE AMISTAD Y 3 DE NOVIOS, SE CASARON POR EL CIVIL; LA BODA RELIGIOSA SERÁ EN LAGO DI COMO, ITALIA
Através de los años, el amor entre Daniela Reverte Pañola y Alejandro Parra González ha trascendido; inició con una amistad que duró 15 años y luego se convirtió en un feliz noviazgo de 3 años.
Así, decidieron compartir sus vidas, por lo que en una espléndida recepción que ofrecieron en La Loma de Golf, firmaron el acta de su enlace civil.
Compartieron con ellos este gran día, sus papás: Juan Antonio Reverte Zúñiga y Lila Pañola Morelos, Alejandro Parra Galarza y Raquel González Olguín, así como sus hermanos: Juan Pablo; Juan Antonio, Marcelo, Julián y Elena, y amigos.
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Ahora, cumplirán su sueño de casarse por la Iglesia en Lago di Como, Italia., lugar donde ella vivió, él le dio su anillo de compromiso el 10 de mayo del 2025, y del que se enamoraron.
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