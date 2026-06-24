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"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

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"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

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COMPARTEN SU PASIÓN POR EL GOLF

PAPÁS E HIJOS PARTICIPAN EN UN TORNEO EN EL CLUB CAMPESTRE

Por Maru Bustos PULSO

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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A un grupo de papás les identifica con sus hijos su pasión y afición por el deporte escocés, por lo que constantemente se reúnen a jugar.

Por ello, una de las mejores maneras de celebrar el Día del Padre, fue participando en el tradicional torneo que para esta especial ocasión lleva a cabo el Club Campestre de San Luis.

Felices llegaron los papás para compartir con sus hijos su experiencia, habilidad y destreza en el deporte escocés.

Juntos realizaron su mejor estrategia de juego, pues, anhelaban convertirse en campeones.

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Por la tarde, en una comida los bastoneros más audaces fueron premiados y los papás con sus hijos disfrutaron de una agradable convivencia que les permitió fortalecer el efecto que les une.

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