COMPARTEN SU PASIÓN POR EL GOLF
PAPÁS E HIJOS PARTICIPAN EN UN TORNEO EN EL CLUB CAMPESTRE
Galeria
A un grupo de papás les identifica con sus hijos su pasión y afición por el deporte escocés, por lo que constantemente se reúnen a jugar.
Por ello, una de las mejores maneras de celebrar el Día del Padre, fue participando en el tradicional torneo que para esta especial ocasión lleva a cabo el Club Campestre de San Luis.
Felices llegaron los papás para compartir con sus hijos su experiencia, habilidad y destreza en el deporte escocés.
Juntos realizaron su mejor estrategia de juego, pues, anhelaban convertirse en campeones.
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Por la tarde, en una comida los bastoneros más audaces fueron premiados y los papás con sus hijos disfrutaron de una agradable convivencia que les permitió fortalecer el efecto que les une.
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