LA BENE SAN LUIS CELEBRA EL DÍA DEL MÉDICO

COMPARTEN SUS ÉXITOS PROFESIONALES

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A

La Bene San Luis reconoció en una espléndida recepción la humanitaria labor, entrega, pasión y ética de sus médicos, en el diario desempeño de su profesión.

En la celebración se contó con la presencia de los integrantes de la H. Junta Directiva, así como de las Direcciones General, C.P. Sergio Martínez Govea; Administrativa, C.P. Mayra Lizeth Álvarez Silva; y Médica, Dr. Rubén Martínez Gutiérrez.

Más de 500 médicos asistieron para conmemorar su compromiso y vocación al servicio de la salud.

Durante la velada se entregaron reconocimientos y obsequios a los médicos más productivos del año.

El evento destacó la unión, la gratitud y el espíritu de colaboración dentro de la institución.

De esta manera, La Bene reafirmó su compromiso con la excelencia médica y el reconocimiento a su personal.

