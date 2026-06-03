ENCUENTRO DE LOS VILLALBA

La familia Villalba se reunió con sus seres queridos, en una cálida celebración.

En el festejo sus descendientes, quienes expresaron su alegría por la celebración.

La ocasión resultó especial para que Vanessa Azuara Villalba presentara a sus seres queridos a su hijo Tilián Tadeo Azuara Villalba, con quien radica en Austin Texas., desde donde viajaron para la celebración.

La abuela del pequeño Vanessa Villalba González fue anfitriona.

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De esta amanera, los Villalba expresaron su alegría por conocer a Tilián Tadeo, a quien le entregaron bonitos regalos.

En un ambiente de armonía, los ahí reunidos recordaron interesantes anécdotas y experiencias familiares.

Charlaron de las actividades que realizan, como de los proyectos a emprender.

En una agradable atmósfera fortalecieron lazos afectivos.