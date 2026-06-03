logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN LOGRO MÁS!

Fotogalería

¡UN LOGRO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

ENCUENTRO DE LOS VILLALBA

PREVALECE LA UNIÓN Y ARMONÍA

Por Maru Bustos PULSO

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

La familia Villalba se reunió con sus seres queridos, en una cálida celebración.

En el festejo sus descendientes, quienes expresaron su alegría por la celebración.

La ocasión resultó especial para que Vanessa Azuara Villalba presentara a sus seres queridos a su hijo Tilián Tadeo Azuara Villalba, con quien radica en Austin Texas., desde donde viajaron para la celebración.

La abuela del pequeño Vanessa Villalba González fue anfitriona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De esta amanera, los Villalba expresaron su alegría por conocer a Tilián Tadeo, a quien le entregaron bonitos regalos.

En un ambiente de armonía, los ahí reunidos recordaron interesantes anécdotas y experiencias familiares.

Charlaron de las actividades que realizan, como de los proyectos a emprender.

En una agradable atmósfera fortalecieron lazos afectivos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    ¡UN LOGRO MÁS!
    ¡UN LOGRO MÁS!

    ¡UN LOGRO MÁS!

    SLP

    Maru Bustos

    CELEBRARON SU TRADICIONAL "DÍA MIL"

    DANIELA BIENVENIDA A LA FAMILIA
    DANIELA BIENVENIDA A LA FAMILIA

    DANIELA BIENVENIDA A LA FAMILIA

    SLP

    Maru Bustos

    SE CASA CON RICARDO RAYMOND ACOSTA

    Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos
    Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

    Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

    SLP

    Redacción

    Ponencia de Victoria Cecilia Valencia abordó retos en alta dirección educativa.

    Fundación Grupo México apoya a niñas y niños con pérdida auditiva mediante "Escuchar Sin Fronteras"
    Fundación Grupo México apoya a niñas y niños con pérdida auditiva mediante "Escuchar Sin Fronteras"

    Fundación Grupo México apoya a niñas y niños con pérdida auditiva mediante "Escuchar Sin Fronteras"

    SLP

    Redacción

    Fundación Grupo México ha implantado 148 dispositivos en menores de hasta 24 meses en todo el país.