logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Fotogalería

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

De Matehuala a la Academia Mexicana de la Lengua

Gonzalo Celorio recibirá el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Matehuala

Por Redacción PULSO

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

En el marco del 30 aniversario de la Universidad de Matehuala, el Premio Cervantes 2025 será reconocido el 11 de septiembre en la sede de la Academia Mexicana de la Lengua, en una ceremonia que enlaza su trayectoria literaria con Matehuala, San Luis Potosí, ciudad vinculada a una etapa significativa de su memoria personal y literaria.

En un encuentro que reúne a la literatura mexicana, la lengua española y la memoria de una ciudad del semidesierto potosino, la Universidad de Matehuala conferirá el grado de Doctor Honoris Causa a Don Gonzalo Celorio, escritor, ensayista, académico y director de la Academia Mexicana de la Lengua, en reconocimiento a una trayectoria dedicada a la literatura, la educación, la cultura y al enriquecimiento de la lengua española.

La ceremonia solemne tendrá lugar el viernes 11 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas, en la sede de la Academia Mexicana de la Lengua, ubicada en Donceles 66, Centro Histórico de la Ciudad de México.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027
Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

SLP

EFE

Diseñadores y modelos presentan las colecciones primavera-verano durante la Mercedes-Benz Fashion Week

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York
Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

SLP

EFE

El desfile reunió a celebridades y destacó la elegancia femenina característica de la firma.

Fallece Bob Mackie: diseñador de moda de Cher y Burnett
Fallece Bob Mackie: diseñador de moda de Cher y Burnett

Fallece Bob Mackie: diseñador de moda de Cher y Burnett

SLP

AP

El diseñador Bob Mackie, ganador de múltiples premios Emmy y Tony, fue clave en la moda de Hollywood desde los años 70.

CONVIVEN ENTUSIASMADOS
CONVIVEN ENTUSIASMADOS

CONVIVEN ENTUSIASMADOS

SLP

Maru Bustos

SHOW CÓMICO MUSICAL EN EL TORNEO DE BOLICHE DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO