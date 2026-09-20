De Matehuala a la Academia Mexicana de la Lengua

En el marco del 30 aniversario de la Universidad de Matehuala, el Premio Cervantes 2025 será reconocido el 11 de septiembre en la sede de la Academia Mexicana de la Lengua, en una ceremonia que enlaza su trayectoria literaria con Matehuala, San Luis Potosí, ciudad vinculada a una etapa significativa de su memoria personal y literaria.

En un encuentro que reúne a la literatura mexicana, la lengua española y la memoria de una ciudad del semidesierto potosino, la Universidad de Matehuala conferirá el grado de Doctor Honoris Causa a Don Gonzalo Celorio, escritor, ensayista, académico y director de la Academia Mexicana de la Lengua, en reconocimiento a una trayectoria dedicada a la literatura, la educación, la cultura y al enriquecimiento de la lengua española.

La ceremonia solemne tendrá lugar el viernes 11 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas, en la sede de la Academia Mexicana de la Lengua, ubicada en Donceles 66, Centro Histórico de la Ciudad de México.