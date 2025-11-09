¡DEJA LA SOLTERÍA!

Benjamín Martín Alba y María Uría unirán sus vidas por medio del sacramento del matrimonio.

Con éste motivo, su familia y amigos lo despidieron de la soltería que en breve dejará, con una agradable celebración.

Ahí, su futuro suegro Abelardo Uría, quien ofreció el festejo, a fin de darle una cálida bienvenida a su hogar y a su familia al prometido de su hija María.

Se sumaron a la celebración, hermanos, tíos, primos y amigos de Benjamín y de la familia Uría.

Ellos, lo felicitaron y expresaron sus mejores deseos de prosperidad en su matrimonio.

El encuentro, con atractivos que les permitió disfrutar de una estupenda tarde.

Eso sí, ¡qué bien la pasaron!