CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

“ENTRE SOMBRAS Y SABORES”

CENA A CIEGAS A BENEFICIO DEL IPACIDEVI

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A

n grupo de potosinos, poseedores de un espíritu de amor y servicio al prójimo, participaron en la Cena a Ciegas 2025 “Entre Sombras y Sabores”, a beneficio del Instituto Para Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo”.

Esta tradicional celebración se realizó en Parafernalia Casa Banquetes, a fin de sensibilizar a las personas para promover más la Inclusión y generar empatía hacia las personas con discapacidad visual 

El evento inició con un Recorrido Sensorial en donde las personas empezaban el trayecto con los ojos tapados con un antifaz, ahí se les contaba la leyenda de la Maltos , donde los transportaban a experimentar la misma con sus otros sentidos, de una manera única y vivencial. 

Enseguida, los asistentes fueron guiados a su mesa y participaron otras actividades de sensibilización .

Después, se realizó una Cata del mezcal Patatus donde se les enseñaron diferentes formas de conocer y degustar el mismo.

Enseguida, la selecta concurrencia disfrutó de una exquisita cena con los ojos tapados.

El convivio continuó con el baile, también con los ojos tapados.

De esta manera, quienes se sumaron a esta experiencia única concientizaron sobre las limitaciones que tiene una persona con discapacidad visual.

