logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BÚSQUEDA INFINITA

Fotogalería

BÚSQUEDA INFINITA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

DELICIAS CULINARIAS

TARDE DE PAELLAS EN EL SAN LUIS OPEN

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Como parte de las actividades y eventos de sana convivencia en el San Luis Open de La Loma Club de Golf, se realizo la Tarde de Paellas.

Esta fiesta gastronómica permitió a los asistentes deleitar sus paladares con este tradicional platillo de la cocina española.

En un agradable entorno, jugadores, invitados especiales, patrocinadores y aficionados pudieron degustar una amplia variedad de paellas y especialidades preparadas por reconocidos chefs y expertos cocineros, quienes ofrecieron recetas tradicionales y propuestas innovadoras que resultaron atractivas para la selecta concurrencia.

Enrique Cruz Cruz, Chato López Pérez-Verdia y Esteban Artolózaga presentaron una paella mixta con fondo de res, mientras que Paco Guillermo Báez Tobías y Gustavo Rodríguez Ortiz prepararon una paella de mariscos, destacando por la frescura de sus ingredientes y el sabor mediterráneo que cautivó a los asistentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por su parte, José Manuel Guerra Soto y Felipe Robledo Gómez sorprendieron con una tradicional fideuá de mariscos, una propuesta muy bien recibida por quienes buscaban sabores intensos y auténticos.

Por su parte, Alejandro Espinosa Abaroa cocinó un arroz de rabo de toro, uno de los platillos más comentados por su preparación artesanal y su exquisito sabor.

La experiencia gastronómica del "San Luis Open 2026" se convirtió en uno de los grandes atractivos del torneo, consolidando al evento como un espacio donde el deporte, la convivencia y la buena cocina se unen para crear momentos memorables.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

EMOCIONES, SORPRESAS Y GRAN ALEGRÍA
EMOCIONES, SORPRESAS Y GRAN ALEGRÍA

EMOCIONES, SORPRESAS Y GRAN ALEGRÍA

SLP

Maru Bustos

TRIUNFAN EN EL SAN LUIS OPEN DE LA LOMA CLUB DE GOLF

SLP TOWERS
SLP TOWERS

SLP TOWERS

SLP

Redacción

IMPULSA INNOVACIÓN Y COMUNIDAD EN EL SECTOR INMOBILIARIO

GRAN NOCHE DE MÚSICA
GRAN NOCHE DE MÚSICA

GRAN NOCHE DE MÚSICA

SLP

Maru Bustos

LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN
LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN

LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN

SLP

Maru Bustos

NOCHE DE CASINO Y CARNAVAL VENECIANO