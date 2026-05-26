DELICIAS CULINARIAS

Como parte de las actividades y eventos de sana convivencia en el San Luis Open de La Loma Club de Golf, se realizo la Tarde de Paellas.

Esta fiesta gastronómica permitió a los asistentes deleitar sus paladares con este tradicional platillo de la cocina española.

En un agradable entorno, jugadores, invitados especiales, patrocinadores y aficionados pudieron degustar una amplia variedad de paellas y especialidades preparadas por reconocidos chefs y expertos cocineros, quienes ofrecieron recetas tradicionales y propuestas innovadoras que resultaron atractivas para la selecta concurrencia.

Enrique Cruz Cruz, Chato López Pérez-Verdia y Esteban Artolózaga presentaron una paella mixta con fondo de res, mientras que Paco Guillermo Báez Tobías y Gustavo Rodríguez Ortiz prepararon una paella de mariscos, destacando por la frescura de sus ingredientes y el sabor mediterráneo que cautivó a los asistentes.

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Por su parte, José Manuel Guerra Soto y Felipe Robledo Gómez sorprendieron con una tradicional fideuá de mariscos, una propuesta muy bien recibida por quienes buscaban sabores intensos y auténticos.

Por su parte, Alejandro Espinosa Abaroa cocinó un arroz de rabo de toro, uno de los platillos más comentados por su preparación artesanal y su exquisito sabor.

La experiencia gastronómica del "San Luis Open 2026" se convirtió en uno de los grandes atractivos del torneo, consolidando al evento como un espacio donde el deporte, la convivencia y la buena cocina se unen para crear momentos memorables.