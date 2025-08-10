¡ECONOMISTA EXITOSO!
CUMPLE 85 AÑOS Y CELEBRA FELIZ
l Lic. Jorge Ramírez Cruz festejó en grande sus 85 años, en una estupenda y cálida recepción entre seres queridos.
En una agradable atmósfera en el Hotel Hilton, donde se ofreció una espléndida comida, el festejado recibió a la selecta concurrencia.
Entre ellos, seres queridos que realizaron especial viaje de Oaxaca, Toluca, Ciudad de México, EUA, Japón, Cerritos, y de aquí SLP capital, quienes le expresaron su afecto y admiración.
Con el optimismo y entusiasmo que les caracteriza, charlaron de los proyectos a emprender y recordaron anécdotas y experiencias de las diversas y exitosas etapas de la vida del Lic. Jorge, como de la familia que fortalece sus lazos afectivos.
El estupendo festejo, pleno de alegría, emociones y agradable sorpresas.
