¡ECONOMISTA EXITOSO!

Por Redacción PULSO

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
l Lic. Jorge Ramírez Cruz festejó en grande sus 85 años, en una estupenda y cálida recepción entre seres queridos.

En una agradable atmósfera en el Hotel Hilton, donde se ofreció una espléndida comida, el festejado recibió a la selecta concurrencia.

Entre ellos, seres queridos que realizaron especial viaje de Oaxaca, Toluca, Ciudad de México, EUA, Japón, Cerritos, y de aquí SLP capital, quienes le expresaron su afecto y admiración.

Con el optimismo y entusiasmo que les caracteriza, charlaron de los proyectos a emprender y recordaron anécdotas y experiencias de las diversas y exitosas etapas de la vida del Lic. Jorge, como de la familia que fortalece sus lazos afectivos.

El estupendo festejo, pleno de alegría, emociones y agradable sorpresas.

