¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Lilia Faisal de Delgadillo cumplió años y compartió esta ocasión especial con la familia y grupos de amigas, en un espléndido festejo de los años 70´s.

Una serie de elementos de buen gusto alusivos a esta época preparó a detalle para la estupenda celebración.

Así, cuando llegó al festejo, fue recibida por los invitados con una ovación, abrazos y muestras de afecto.

Con ella, su esposo Fernando Delgadillo Sánchez y sus hijos Fernando, Daniel y Juan Pablo Delgadillo Sánchez; su nuera Maite Benítez y sus nietos.

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Su rostro, pleno de felicidad por compartir un año más de vida ¡radiante!, con bienestar.

La atmósfera, cálida, con enormes sonrisas.

Eso sí, ¡cómo te quieren!