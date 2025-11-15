HABILIDAD EN EL GREEN

Las más destacadas jugadoras de Golf compartieron su triunfo en una agradable celebración.

Participaron en el Torneo de la Golfista que llevó a cabo el Club Campestre de San Luis.

Tras las acciones en el green, las más audaces recibieron atractivos premios en una cálida convivencia.

En reconocimiento a su esfuerzo, habilidad y estrategia de juego, las ganadoras recibieron felicitaciones de sus compañeras, quienes las ovacionaron.

Les desearon más éxitos en su trayectoria en el deporte escocés que tanto les apasiona.

Desde luego, prevaleció la unión y armonía que identifica a este grupo de bastoneras.