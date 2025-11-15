logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES AMOR!

Fotogalería

¡ES AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

HABILIDAD EN EL GREEN

INTERESANTES ACCIONES EN EL TORNEO DE LA GOLFISTA

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Las más destacadas jugadoras de Golf compartieron su triunfo en una agradable celebración.

Participaron en el Torneo de la Golfista que llevó a cabo el Club Campestre de San Luis.

Tras las acciones en el green, las más audaces recibieron atractivos premios en una cálida convivencia.

En reconocimiento a su esfuerzo, habilidad y estrategia de juego, las ganadoras recibieron felicitaciones de sus compañeras, quienes las ovacionaron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Les desearon más éxitos en su trayectoria en el deporte escocés que tanto les apasiona.

Desde luego, prevaleció la unión y armonía que identifica a este grupo de bastoneras.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¡ES AMOR!
¡ES AMOR!

¡ES AMOR!

SLP

Maru Bustos

CELEBRAN EL DÍA MÁS ESPECIAL DE SUS VIDAS

HABILIDAD EN EL GREEN
HABILIDAD EN EL GREEN

HABILIDAD EN EL GREEN

SLP

Maru Bustos

INTERESANTES ACCIONES EN EL TORNEO DE LA GOLFISTA

¡VIVA EL AMOR!
¡VIVA EL AMOR!

¡VIVA EL AMOR!

SLP

Maru Bustos

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

GILDA, ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!
GILDA, ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

GILDA, ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

SLP

Redacción