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GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

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GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

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NUEVOS PROFESIONISTAS

EGRESAN DEL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP

Por Estrella Govea PULSO

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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El Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí, celebró la Ceremonia de Entrega de Títulos Profesionales y Grados Académicos de la generación Junio 2026, en la que 83 estudiantes concluyeron su formación académica y se integran a la comunidad de egresados de la institución. 

Durante la ceremonia, realizada en la Arena Borregos, el vicepresidente de la Región, Agustín Mateo Arredondo Corrales, destacó que cada nueva generación de profesionistas representa una oportunidad para contribuir al desarrollo económico y social del país. Asimismo, invitó a los graduados a valorar el acompañamiento de sus familias, amistades y docentes a lo largo de su formación.

El orador huésped, Humberto Abaroa López, director general de Grupo Acerero Fonderia, llamó a los egresados a mantener una actitud de aprendizaje permanente y a entender el título profesional como un compromiso con la sociedad. "No lo sientan como que ya lograron algo, siéntanlo como un recordatorio de que todavía no han hecho nada y como un compromiso que están adquiriendo", expresó.

En representación de la generación, Angélica Contreras Rodríguez, egresada de Ingeniería en Mecatrónica y mejor promedio de la generación, señaló que el futuro se construye a partir de las decisiones y acciones del presente. "Nos llevamos la convicción de que somos capaces de transformar ideas en acciones, desafíos en oportunidades y sueños en realidad", afirmó al dirigirse a sus compañeros.

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