Cancela el Infonavit cientos de hipotecas

Familias se ahorran tiempo y dinero en trámites notariales

Por Redacción

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
Cancela el Infonavit cientos de hipotecas

CIUDAD VALLES.- El Infonavit entregó 130 cancelaciones de hipoteca a igual número de familias en Valles, este sábado.

Adán Romero Esparza, delegado del instituto, acompañado de la delegada de Bienestar, Griselda Mezquida Saldaña y del diputado federal, Francisco Adrián Castillo hizo entrega de los documentos con los que las familias pueden ostentar la propiedad de su casa y, al mismo tiempo se ahorran mucho dinero en trámites notariales.

Este evento, en el que no hubo convocatoria a la prensa, fue en la cancha del deportivo Manuel Gómez Morín, en el sur de la ciudad.

El Infonavit tiene como meta nacional liberar 333 mil escrituras para diciembre de este año, hasta el 30 de julio había hecho la liberación de 144 mil, que corresponde al 43 por ciento de ese total.

