Con “cristal”, sorprenden a viciosos en Soledad

En labores preventivas, policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a cuatro hombres y una mujer por posesión de “cristal”, esto en diversas colonias.

El primer arresto se efectuó en la calle Palmas de la colonia Nuevo Foresta, donde los agentes municipales vieron a un sujeto que cometía faltas administrativas y al interceptarlo se identificó como Jorge “N” de 48 años, encontrándole una dosis de “cristal”.

En más resultados, sobre el Periférico Oriente, a la altura de la colonia Hacienda de San Miguel, los policías ubicaron a Juan “N” de 24 años, quien traía dos dosis de “cristal” mientras que Diana “N” de 39 años fue asegurada en la avenida Soledad, a la altura de la colonia La Raza, con otras dos dosis de la droga.

Sobre la avenida Graciano Sánchez, en la colonia 21 de Marzo, los policías tuvieron contacto con César “N” de 47 años de edad, encontrándole dos dosis de “cristal”.

Por último, en Avenida San Pedro de la colonia San Francisco, policías soledenses ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas, a quien se le acercaron y, después de entrevistarlo se identificó como José “N” de 26 años, descubriéndole otra dosis de la droga.

A todos se les hizo saber que serían detenidos por posesión de metanfetaminas, además de informarles los derechos que les asisten y quedaron ante la Fiscalía General del Estado, donde fueron puestos a disposición.