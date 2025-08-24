logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con “cristal”, sorprenden a viciosos en Soledad

Por Redacción

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
Con “cristal”, sorprenden a viciosos en Soledad

En labores preventivas, policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad  detuvieron a cuatro hombres y una mujer por posesión de “cristal”, esto en diversas colonias.

El primer arresto se efectuó en la calle Palmas de la colonia Nuevo Foresta, donde los agentes municipales vieron a un sujeto que cometía faltas administrativas y al interceptarlo se identificó como Jorge “N” de 48 años, encontrándole una dosis de “cristal”.

En más resultados, sobre  el Periférico Oriente, a la altura de la colonia Hacienda de San Miguel, los policías ubicaron a Juan “N” de 24 años, quien traía dos dosis de “cristal” mientras que Diana “N” de 39 años fue asegurada en la avenida Soledad, a la altura de la colonia La Raza, con otras dos dosis de la droga.

Sobre la avenida Graciano Sánchez, en la colonia 21 de Marzo, los policías tuvieron contacto con César “N” de 47 años de edad, encontrándole dos dosis de “cristal”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por último, en Avenida San Pedro de la colonia San Francisco, policías soledenses ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas, a quien se le acercaron y, después de entrevistarlo se identificó como José “N” de 26 años, descubriéndole otra dosis de la droga.

A todos se les hizo saber que serían detenidos por posesión de metanfetaminas, además de informarles los derechos que les asisten y quedaron ante la Fiscalía General del Estado, donde fueron puestos a disposición.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Por violento asalto, ladrón es apresado
Por violento asalto, ladrón es apresado

Por violento asalto, ladrón es apresado

SLP

Redacción

Lo mandan al penal por violencia familiar
Lo mandan al penal por violencia familiar

Lo mandan al penal por violencia familiar

SLP

Redacción

A tiros, ejecutan a un hombre en Prados
A tiros, ejecutan a un hombre en Prados

A tiros, ejecutan a un hombre en Prados

SLP

Redacción

Los hampones lo sorprendieron en la calle Porto Alegre y lo acribillaron

Con dos cuchillos, sorprenden a vándalo
Con dos cuchillos, sorprenden a vándalo

Con dos cuchillos, sorprenden a vándalo

SLP

Redacción