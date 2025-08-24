Familias, incomunicadas, falla telefonía celular

Matehuala.- Continua la falla en telefonía en las casas, así como el internet en algunos sectores de Matehuala, Villa de la Paz, y comunidades donde la gente se encuentra sin comunicación, a pesar de que han reportado el problema a la empresa Telmex no les han dado solución, el problema es que mucha gente sobre todo adultos mayores, requieren comunicarse para estar en contacto con sus familiares.

Hasta el momento la empresa Telmex no ha informado a la ciudadanía a que se deben las fallas que están ocurriendo estos últimos días, pero se ha visto algunos empleados de esta empresa que han estado realizando reparaciones en diferentes zonas, también otras empresas de internet han estado registrando algunas fallas, donde posiblemente se deba a las ligeras lluvias que se han presentado últimamente en la región.

Habitantes de la comunidad de Tanque Colorado han manifestado que están teniendo problemas con la señal de Internet, así como de teléfono de casa e inclusive han tenido fallas con la señal de Telcel y no saben a qué se deba esta problemática, pero esperan que pronto se les resuelva el problema.

Por otra parte, en el municipio de Villa de la Paz también han reportado que les está fallando la señal de telefonía celular, el teléfono de casa y el internet, y los más afectados son los comerciantes que utilizan estos servicios para sus pedidos a domicilio.

