Niega Rita Ozalia releguen a viejos morenistas

CIUDAD VALLES.- Niega Rita Ozalia Rodríguez, presidenta de Morena que se excluya a ningún morenista de viejo cuño en las conformaciones de los comités seccionales que estarán integrando en San Luis Potosí, cada domingo, hasta el mes de enero de 2026.

Mientras hablaba sobre el seguimiento en la formación de los comités seccionales, dijo que su celular está abierto a cualquier llamada o mensaje y que si algún morenista fundador o de viejo cuño (el partido tiene 11 años de existencia) se quiere acercar o formar parte de un comité, puede comunicarse, ya que serán atendidos todos los que quieran ser parte de este proceso.

Explicó que estos comités serán conocidos como “Casa Claudia” y serán sínodos del morenismo donde se tomarán decisiones políticas y de organización.