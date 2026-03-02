logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

Se gradúa segunda generación de ingenieros del Tecnológico Salesiano

Cinco egresados concluyen Mecatrónica y Mantenimiento Industrial; reconocen a Daniel Escalante por mejor promedio

Por Redacción

Marzo 02, 2026 10:52 a.m.
A
Se gradúa segunda generación de ingenieros del Tecnológico Salesiano

El pasado viernes 27 de febrero, el Tecnológico Salesiano Carlos Gómez celebró la culminación de la formación profesional de la segunda generación de ingenieros salesianos potosinos, en un acto académico que reunió a autoridades educativas, directivos y comunidad estudiantil.

Por parte de la Ingeniería en Mecatrónica, concluyeron satisfactoriamente sus estudios:

  • María Fernanda Escobedo
  • Abraham Martínez Torres
  • Jonathan Méndez
  • Rosalía Tovar

Mientras que, de la Ingeniería en Mantenimiento Industrial, egresó:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


  • Daniel Escalante

Durante la ceremonia se otorgaron dos reconocimientos especiales. El primero fue para Daniel Escalante, quien obtuvo el mejor promedio de la generación y tuvo a su cargo el mensaje de generación. El segundo reconocimiento fue para Abraham Martínez Torres, quien recibió el Premio a la Perseverancia, al convertirse en el primer alumno en cursar todos los niveles educativos dentro de la institución, desde primaria hasta ingeniería, destacando su constancia y el acompañamiento de su familia a lo largo de este trayecto formativo.

El evento contó con la presencia de directivos de la institución, así como de invitados especiales, entre ellos el Ing. Manuel Galván, Head of Apprenticeship para San Luis Potosí de DRÄXLMAIER, y el Ing. Jorge Martín Hernández López, Jefe del Departamento de Educación Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Asimismo, el estudiante Zair Asael Quistiano Rodríguez, compañero del primer cuatrimestre, dirigió un mensaje de despedida a los egresados, reconociendo su esfuerzo y el ejemplo que representan para las nuevas generaciones.

La institución felicitó a los nuevos ingenieros y les deseó éxito en esta nueva etapa profesional, confiando en que su desempeño estará guiado por el servicio, la excelencia y el espíritu salesiano.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se gradúa segunda generación de ingenieros del Tecnológico Salesiano
Se gradúa segunda generación de ingenieros del Tecnológico Salesiano

Se gradúa segunda generación de ingenieros del Tecnológico Salesiano

SLP

Redacción

Cinco egresados concluyen Mecatrónica y Mantenimiento Industrial; reconocen a Daniel Escalante por mejor promedio

ENTREGA de CAMIONETA GS4 MAX MODELO 2026 A GANADOR DE SU SORTEO GAC X HUAWEI
ENTREGA de CAMIONETA GS4 MAX MODELO 2026 A GANADOR DE SU SORTEO GAC X HUAWEI

ENTREGA de CAMIONETA GS4 MAX MODELO 2026 A GANADOR DE SU SORTEO GAC X HUAWEI

SLP

Redacción

COMPARTEN SU PASIÓN POR EL GOLF
COMPARTEN SU PASIÓN POR EL GOLF

COMPARTEN SU PASIÓN POR EL GOLF

SLP

Maru Bustos

ACCIÓN EN EL CLUB CAMPESTRE

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!
¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

SLP

Maru Bustos

CANTAN, BAILAN Y SE DIVIERTEN POR UNA NOBLE CAUSA