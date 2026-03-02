Se gradúa segunda generación de ingenieros del Tecnológico Salesiano

El pasado viernes 27 de febrero, el Tecnológico Salesiano Carlos Gómez celebró la culminación de la formación profesional de la segunda generación de ingenieros salesianos potosinos, en un acto académico que reunió a autoridades educativas, directivos y comunidad estudiantil.

Por parte de la Ingeniería en Mecatrónica, concluyeron satisfactoriamente sus estudios:

María Fernanda Escobedo

Abraham Martínez Torres

Jonathan Méndez

Rosalía Tovar

Mientras que, de la Ingeniería en Mantenimiento Industrial, egresó:

Daniel Escalante

Durante la ceremonia se otorgaron dos reconocimientos especiales. El primero fue para Daniel Escalante, quien obtuvo el mejor promedio de la generación y tuvo a su cargo el mensaje de generación. El segundo reconocimiento fue para Abraham Martínez Torres, quien recibió el Premio a la Perseverancia, al convertirse en el primer alumno en cursar todos los niveles educativos dentro de la institución, desde primaria hasta ingeniería, destacando su constancia y el acompañamiento de su familia a lo largo de este trayecto formativo.

El evento contó con la presencia de directivos de la institución, así como de invitados especiales, entre ellos el Ing. Manuel Galván, Head of Apprenticeship para San Luis Potosí de DRÄXLMAIER, y el Ing. Jorge Martín Hernández López, Jefe del Departamento de Educación Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Asimismo, el estudiante Zair Asael Quistiano Rodríguez, compañero del primer cuatrimestre, dirigió un mensaje de despedida a los egresados, reconociendo su esfuerzo y el ejemplo que representan para las nuevas generaciones.

La institución felicitó a los nuevos ingenieros y les deseó éxito en esta nueva etapa profesional, confiando en que su desempeño estará guiado por el servicio, la excelencia y el espíritu salesiano.