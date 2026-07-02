SE PREPARAN PARA CONSTRUIR SU FUTURO

Con gran emoción, orgullo y satisfacción, la comunidad educativa del Colegio Colosio celebró la ceremonia de graduación de la generación 2024–2026 de preparatoria, un acontecimiento que marcó el cierre de una importante etapa académica y el inicio de nuevos desafíos para sus egresados.

El evento reunió a estudiantes, padres de familia, docentes y directivos, quienes compartieron un momento lleno de alegría, recuerdos y reconocimiento al esfuerzo realizado durante estos dos años de formación

Emocionados, los graduados recibieron la constancia que acredita la culminación de sus estudios de nivel medio superior, resultado de su dedicación, perseverancia y compromiso.

En su mensaje a los egresados, las autoridades del colegio resaltaron la importancia de perseguir los sueños con determinación, recordando a los jóvenes que el futuro no está escrito, sino que se construye día a día mediante las decisiones, el trabajo constante y la voluntad de superarse.

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La ceremonia concluyó con un emotivo mensaje de despedida y los mejores deseos para los nuevos egresados.

De esta manera, el Colegio Colosio reafirma su compromiso con la formación integral de jóvenes capaces de enfrentar los retos del mundo actual y de convertirse en ciudadanos responsables, preparados para transformar su entorno y construir un mejor futuro.