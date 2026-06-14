SON CONFIRMADOS

Un grupo de jóvenes recibieron la confirmación en una emotiva ceremonia.

Los acompañaron sus papás, padrinos y seres queridos.

El Padre Gabriel del Valle presidió la solemne

concelebración religiosa y les impartió el tercer sacramento de la Iglesia a los alumnos de tercero de secundaria del Andes International School.

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En el atrio de la Catedral Metropolitana recibió a los muchachos, quienes expresaron su alegría por este especial acontecimiento en sus vidas.

En el ritual, al ser confirmados, los jóvenes recibieron los siete dones del Espíritu Santo.

Al finalizar la celebración, la selecta concurrencia los ovacionó.

Enseguida, los felicitaron y les desearon bienestar en sus vidas.