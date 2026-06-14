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JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

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JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

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SON CONFIRMADOS

CEREMONIA EN LA CATEDRAL METROPOLITANA

Por PULSO

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Un grupo de jóvenes recibieron la confirmación en una emotiva ceremonia.

Los acompañaron sus papás, padrinos y seres queridos.

El Padre Gabriel del Valle presidió la solemne 

concelebración religiosa y les impartió el tercer sacramento de la Iglesia a los alumnos de tercero de secundaria del Andes International School.

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En el atrio de la Catedral Metropolitana recibió a los muchachos, quienes expresaron su alegría por este especial acontecimiento en sus vidas.

En el ritual, al ser confirmados, los jóvenes recibieron los siete dones del Espíritu Santo.

Al finalizar la celebración, la selecta concurrencia los ovacionó.

Enseguida, los felicitaron  y les desearon bienestar en sus vidas.

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