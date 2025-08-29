¡GRANDES AMIGOS!

Los amigos y ex compañeros de la Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP compartieron un agradable encuentro.

Integran la generación 82-87 de contadores y administradores y en esta ocasión celebraron 38 años de haberse graduado.

Desde luego, que también se reunieron a fin de reafirmar el afecto que les une y charlar sobre las expectativas de su vida.

El grupo de invitados llegó al festejo; compartieron interesantes experiencias recientes y los proyectos a emprender.

Siempre optimistas, charlaron de sus éxitos profesionales y el entorno familiar que tanto les fortalece.

La agradable atmósfera se prolongó con gran entusiasmo.