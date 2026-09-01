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Tenis Nike mujer 2026: los modelos que están marcando tendencia

Los clásicos Air Force 1 y Dunk Low siguen vigentes con nuevas texturas y colores.

Por Redacción

Septiembre 01, 2026 12:42 p.m.
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Tenis Nike mujer 2026: los modelos que están marcando tendencia
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      Si hay una marca que sigue dictando el paso en el mundo sneaker, esa es Nike. Temporada tras temporada, los tenis Nike para mujer siguen ofreciendo el balance perfecto entre comodidad, diseño y versatilidad para combinar prácticamente con cualquier outfit. Actualmente, la decisión de un próximo par se mueve entre dos corrientes: la nostalgia de las siluetas clásicas que se reinventan con nuevas texturas, colores y estampados y la propuesta de modelos técnicos que funcionan para el día a día.

      Los clásicos que se mantienen vigentes

      Los modelos clásicos de Nike son la digna representación de lo que significa mantenerse vigente y convertirse en atemporales. El Air Force 1 es ese sneaker blanco que ha acompañado a diferentes generaciones, sigue siendo un básico infalible, ahora con colores pastel, texturas metalizadas y detalles que lo hacen ver renovado sin perder su esencia.

      Por otro lado, el Dunk Low consolidó su lugar como uno de los favoritos entre quienes prefieren un look retro. Su silueta baja y sus combinaciones de color en bloques lo posicionan en una pieza que funciona tanto para outfits relajados como para los más elaborados.

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      Comodidad sin sacrificar el estilo

      Una tendencia bastante fuerte son los modelos pensados para el movimiento constante. El Air Max, en sus distintas versiones, sigue ganando terreno gracias a su atractiva bolsa de amortiguación visible y su diseño que mezcla lo técnico con lo urbano.

      En esta misma línea de comodidad, el P-6000 se ha ganado un lugar entre las favoritas, además, su estética retro-deportiva da en el gancho de lo que actualmente las mujeres buscan agregar a su estilo diario. Su diseño está inspirado en el running de los 2000 y su suela robusta más la combinación de materiales técnicos lo define como una alternativa fresca frente a los clásicos de siempre.

      El color también juega un papel importante en las tendencias: los tonos neutros como blanco, beige y gris siguen siendo una apuesta segura para mantener un look relajado o minimalista, mientras que los colores llamativos como el azul, verde o rosa son perfectos para destacar en el outfit.

      ¿Dónde encontrar estos modelos?

      Encontrar los modelos más actuales de tenis Nike para mujer, junto con otras marcas de moda casual y sneakers, es más sencillo si sabes dónde buscar. Tiendas especializadas como dpstreet ofrecen catálogos actualizados con las últimas colecciones, ideales para quienes buscan tanto las siluetas clásicas como las novedades de la temporada.

       

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