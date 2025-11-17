logo pulso
RUBÉN ¡FELIZ EN SUS 80 AÑOS DE VIDA!

RECIBE AFECTO Y ADMIRACIÓN DE SU FAMILIA Y AMIGOS

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A

Rubén Darío Gómez llegó con bienestar a sus 80 años de vida, por lo que festejó ¡en grande! con sus seres queridos y amigos de toda la vida.

En una estupenda celebración compartieron su felicidad, sus hijos y nietos.

Además, sus grupos de amistades.

En una atmósfera cálida, emocionado, Rubén recibió a sus invitados, quienes le desearon lo mejor en la vida.

Entusiasmados y optimistas, los ahí reunidos charlaron de las anécdotas y experiencias compartidas a través de los años, mismas que día a día fortalecen la amistad que les une.

La tarde, espléndida, plena de instantes agradables, para recodar.

SLP

Maru Bustos

RECIBE AFECTO Y ADMIRACIÓN DE SU FAMILIA Y AMIGOS

