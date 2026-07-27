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Trump celebra salida de empresas de México por aranceles

Toyota anunció el traslado de la producción de la Tacoma desde México a Estados Unidos.

Por El Universal

Julio 27, 2026 05:47 p.m.
A
Trump celebra salida de empresas de México por aranceles
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      El presidente estadounidense, Donald Trump celebró este lunes la salida de plantas de "Méjijo", gracias a los aranceles que ha impuesto.


      "Durante años vimos cómo las empresas movían su producción a 'Méjijo´", dijo Donald Trump en un mitin en Milford, Michigan.

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      "Méjijo", repitió el presidente, para luego contar cómo llegó a esa pronunciación. "Hay una presidenta muy agradable de México, ya lo saben, habla muy bien y lo llama Méjijo".
      Explicó que, al hablar con un grupo de personas, les dijo: "Vamos a detener todos los negocios que van a 'Méjijo'. ¿Y saben qué? No tenían idea de qué hablaba".
      Trump defendió que, gracias a sus aranceles, las empresas han regresado a Estados Unidos.
      "Estamos construyendo más fábricas de automóviles y más plantas que en ningún otro momento de la historia de nuestro país". El mandatario estadounidense se vanaglorió de que "he hecho más por ustedes que sus padres".
      Antes del mitin, Trump visitó una planta de General Motors en Milford, Detroit.
      Trump celebró los planes de GM de expandir la producción nacional en los próximos años y se declaró un presidente que "por fin" defiende a los trabajadores de la industria automotriz.
      Después de realizar un recorrido por vehículos de GM de diferentes épocas, en algunos de los cuales se sentó, Trump afirmó que los aranceles han ayudado a la compañía.
      "Han avanzado mucho", dijo a los reporteros sobre la automotriz con sede en Detroit. "Es increíble lo que los aranceles están haciendo por GM". Añadió que ha sido bueno con la empresa, pero se negó a entrar en detalles.
      "El resto del mundo no me quiere, pero está bien", dijo, aludiendo a los aranceles. "Se llama 'Estados Unidos primero´".
      A principios de mes, Toyota anunció que trasladaría la producción de la pick up Tacoma que se fabrica en México a Estados Unidos.

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