Crece 7.7% turismo internacional en primer semestre

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Durante el primer semestre de 2026, en México se registró la llegada de 51.1 millones de viajeros internacionales, lo que representa un incremento de 7.7% respecto al mismo periodo del 2025.

Copa Mundial 2026 impulsa turismo en México

En el marco de la Copa Mundial de Fútbol, durante junio también se documentó un incremento de 2.1% con la llegada de 8.2 millones de viajeros y una derrama económica de 2 mil 913 millones de dólares.

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo, informó que entre enero y junio de 2026, se registró la llegada de 24.5 millones de turistas internacionales que pernoctaron, lo que representa un incremento de 4.6% y una derrama económica de 18 mil 781 millones de dólares, cifras que calificó como "récord histórico".

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Durante la conferencia matutina de este jueves 13 de agosto, la funcionaria también destacó el flujo turístico de 6.6 millones de cruceristas (15.2% más) y una derrama de 575 millones de dólares (18.7% más). Respecto al flujo de pasajeros, indicó que 93.9 millones de turistas nacionales e internacionales visitaron aeropuertos de México.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez Zamora destacó que "México está de moda" en Colombia, Brasil, Japón, Canadá, Suiza, Australia y Corea del Sur, pues personas de estos países arribaron a aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, San José del Cabo, Puerto Vallarta, Mérida y León.

"No todos los destinos se llenan de turismo extranjero, sino muchos, el 80% depende de nosotros, de los mexicanas y mexicanos que turisteamos por nuestro país: 53.6 millones de mexicanas y mexicanos viajamos y llegamos a un hotel", explicó al mencionar que el Tren Maya también registró buenos números en turismo, con un total de 56 mil 763 pasajeros, 35.7% más que en 2025.

Acciones y proyecciones de la Secretaría de Turismo

La secretaria de Turismo también informó que durante junio, primer mes del Mundial, se registraron 8.2 millones de turistas internacionales y creció considerablemente en Japón (131.7%), Australia (89.1%), Colombia (74.4%), Ecuador (62.6%), Corea del Sur (46.7%), Brasil (29.4%), Países Bajos (9.8%) y Alemania (6.4%).

"El flujo turístico en cruceristas también fue un mes impresionante: 843 mil 417 cruceristas llegaron, es un récord 21.5%. Vean como cada año realmente la pandemia cayó a cero, los cruceros y cómo no solo recuperamos en el antes del 2019, sino pues vamos de manera creciendo. Y el gasto de los cruceristas es un 30% más en este mes que son 73.4 millones de dólares", explicó.

Por otro lado, señaló que en el segundo semestre de 2026, México participará en ocho ferias internacionales para fomentar el turismo: en septiembre participará en ferias de París, Francia; Tokio, Japón y Buenos Aires, Argentina. En octubre se tendrá presencia en Rimini, Italia y Las Vegas, Estados Unidos. Mientras que en noviembre participará en ferias especializadas en Londres, Reino Unido y Barcelona, España.

"París nos invitó que es una de las ferias más importantes de Europa internacional para que en este año anunciemos que México es país invitado en el 2027. ¿Qué significa país invitado? Es los 32 estados que nunca había o han ido a una feria de París completa. Llevamos la delegación más grande, los tour operadores, el stand, pero sobre todo la instrucción de la Presidenta es llevar actividades culturales, gastronómicas fuera de un centro de convenciones de París", explicó.

Reiteró que se llevarán a cabo caravanas turísticas, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en Vancouver, Phoenix, Los Ángeles, Houston y Dallas "para refrendar las buenas noticias, las nuevas rutas y la oferta de un turismo comunitario que está moviendo al mundo y que México es inigualable".

Además, anunció que México será sede por primera vez de la feria ITB Americas, el evento se realizará del 10 al 12 de noviembre de 2026 en Expo Guadalajara, Jalisco, donde participarán más de 5 mil personas y 140 países. Mientras que del 26 al 29 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026 en Tampico, Tamaulipas, donde se capacitará a guías de turistas, artesanos y vendedores.

Reacciones oficiales y perspectivas para cierre de año

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que entre enero y junio de 2026 se registraron 7.7% más viajeros internacionales en comparación con el mismo periodo del año pasado.

"¡Gran dato!", expresó la titular del Ejecutivo federal.

La secretaria de Turismo indicó que el Mundial de fútbol influyó para tener buenos números.

"Viene un gran cierre para nuestro país", expresó Rodríguez Zamora al mencionar que vienen eventos importantes como el Día de Muertos, la Fórmula 1 y la NBA.

"Decimos que para el cierre del 2026 será un gran número, y vamos a rebasar los 48 millones de turistas que tuvimos en el cierre del 2025", recalcó.

Josefina Rodríguez señaló que se evalúa la creación de nuevos Pueblos Mágicos, pero se reforzará la estrategia en los ya existentes.