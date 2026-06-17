Pierde altura el tráfico aéreo México - EU

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CIUDAD DE MÉXICO.- Las políticas migratorias que ha implementado el gobierno de Estados Unidos desde el año pasado destacan entre los factores que han desincentivado el tráfico de pasajeros de avión entre México y la Unión Americana, el segundo mercado aéreo transfronterizo más grande del mundo.

A ello se sumó este año el débil crecimiento de la economía estadounidense, así como el alto precio de la turbosina y la percepción de inseguridad en México, dicen especialistas.

Por esto, entre enero y abril el tráfico aéreo entre México y Estados Unidos se ubicó en 13 millones 359 mil pasajeros, una caída de 5.6% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Sin embargo, el tráfico entre México y Canadá subió 9.7%; con España, 7%; con Colombia, 11%; Reino Unido, 2.5%, así como en 18% con Panamá y con Francia.

Jonathan Félix, analista del sector aéreo en la calificadora de valores Verum, considera que las políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump desincentivan los viajes entre México y Estados Unidos, ya que el tráfico con Canadá, Europa, Sudamérica y Asia se ha incrementado.

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"Es una combinación de muchas cosas, pero tiene mucho peso la parte del presidente Trump y todas las medidas que está implementando para contener el tema de la migración. Ha sembrado algo de miedo, y eso ha repercutido en los vuelos internacionales hacia EU", indicó.

Los mexicanos que residen en la Unión Americana temen que cambie la política migratoria de un día para otro y enfrenten problemas para volver a entrar, mientras que los que viven en México y pueden viajar al país vecino, también temen que haya problemas para ingresar. A la política migratoria se suma la situación económica en Estados Unidos, pues ante el aumento de la inflación, los estadounidenses han dejado de viajar al extranjero, incluyendo sitios de playa en el país como Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos.

Fabricio Cojuc, analista independiente del sector aéreo, coincidió en que la política migratoria hostil de EU hacia la población mexicana ha impactado el tráfico aéreo. "La gente es muy precavida en no salir y no viajar, justamente porque no saben si van a poder entrar al aeropuerto o enfrentar trámite en aduanas o migración.

Ese segmento, del tráfico migrante que visita amigos y parientes, está en compás de espera hasta que se calmen las aguas, y se ve un efecto en la baja en el número de viajes realizados.