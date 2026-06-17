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RedMetro Riviera Huasteca; aún no hay fecha de arranque

SCT y Seduvop realizaron recorridos en seis municipios para ubicar posibles estaciones y paradores del sistema.

Por Pulso Online

Junio 17, 2026 11:34 a.m.
A
Definen posibles estaciones en la Huasteca

Definen posibles estaciones en la Huasteca

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      El Gobierno del Estado presumió avances en la preparación de la RedMetro Riviera Huasteca, aunque hasta ahora no informó una fecha concreta para su puesta en marcha ni el monto de inversión que requerirá el proyecto.

      De acuerdo con la administración estatal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) realizaron recorridos técnicos en Ciudad Valles, Tancanhuitz, Huehuetlán, Axtla de Terrazas, Matlapa y Tamazunchale.

      La revisión, según las dependencias, tuvo como objetivo identificar puntos estratégicos para la instalación de estaciones y paradores del sistema de transporte.

      El gobierno estatal plantea que la RedMetro Riviera Huasteca funcione como una alternativa moderna, eficiente y gratuita para habitantes de la región, aunque los detalles operativos aún no han sido precisados.

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      También se informó que el proyecto buscaría mejorar la conexión entre municipios y facilitar traslados hacia servicios, escuelas y centros de trabajo.

      Por ahora, el anuncio se mantiene en una etapa preliminar, centrada en levantamientos técnicos y definición de posibles puntos de operación.

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