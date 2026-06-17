Lenia Batres gana disputa por registro de "Ministra del Pueblo"

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Un tribunal colegiado falló a favor de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, tras dejar firme una resolución que anula la negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para tramitar el registro de la marca "Ministra del Pueblo".

Tribunal colegiado confirma ilegalidad en negativa del IMPI

El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito desechó por improcedente un recurso de revisión fiscal interpuesto por el IMPI contra una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Se mantuvo firme la resolución de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del TFJA que calificó de "ilegal", "incongruente", "limitada" e "incompleta" la decisión de la autoridad administrativa, en este caso Propiedad Industrial.

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El tribunal colegiado resolvió que el recurso de revisión presentado por el IMPI no reunió los requisitos de importancia y trascendencia exigidos por la ley.

Solicitud y defensa de la marca "Ministra del Pueblo"

En un comunicado, Lenia Batres Guadarrama recordó que ante una negativa inicial para obtener el registro de "Ministra del Pueblo" como signo distintivo de sus actividades, promovió un juicio contencioso administrativo ante el TFJA.

Según la ministra de la Suprema Corte, presentó la solicitud de registro con el objeto de proteger este epíteto "Ministra del Pueblo", con el que se ha identificado durante el desempeño de su labor judicial.

Por ello, calificó la negativa del registro como una decisión "arbitraria, injustificada y absolutamente ajena a las facultades del IMPI".

Tras esta resolución del tribunal colegiado, celebró que se le dio la razón tras haber determinado que la actuación de la autoridad no fue congruente, exhaustiva ni completa.

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Cabe destacar que en el portal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de marca "Ministra del Pueblo" aún aparece con el estatus de "En trámite", pese a que fue solicitado desde el 21 de noviembre de 2024 con fines de "educación, formación y actividades culturales".