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G7 busca regular la inteligencia artificial

Líderes de las principales economías acordaron trabajar en estándares comunes para reducir riesgos de seguridad y uso indebido.

Por EFE

Junio 17, 2026 11:40 a.m.
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G7 busca regular la inteligencia artificial
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      Desarrollado por SACS IA

      El G7 ha lanzado un trabajo en común para una regulación de los modelos avanzados de la inteligencia artificial (IA) a fin de evitar las amenazas que pueden plantear en términos de cíberseguridad o para la sociedad, pero también para que no caigan en manos de regímenes autoritarios.

      El presidente francés, Emmanuel Macron, explicó al término de la cumbre del G7 de Évian, que concluyó con un almuerzo de los líderes de los siete países más ricos con una docena de dirigentes de empresas tecnológicas, que la idea es construir en los próximos meses "una plataforma de discusión y de cooperación entre democracias frente al riesgo de la inteligencia artificial".

      Se trataría de "definir juntos estándares comunes y una plataforma de cooperación para poner en común los impactos en materia de ciberseguridad y más ampliamente de seguridad con la buena respuesta", precisó antes de añadir que se ha encargado a los ministros que lleven a cabo este trabajo de aquí a septiembre para que luego sus conclusiones puedan ser tratadas por los líderes.

      El objetivo último es conseguir una mejor regulación de esos modelos avanzados de la IA "para evitar que caigan en las manos de regímenes autoritarios", señaló Macron, que relacionó esta iniciativa con la decisión inédita de la Administración estadounidense de bloquear el acceso a ciertos programas de Anthropic a usuarios no estadounidenses.

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      La razón de esas restricciones (al final la empresa optó por cortar el acceso a sus modelos Mythos 5 y Fable 5 en el mundo entero) es que una evaluación técnica había puesto en evidencia que podría utilizarse para encontrar fallas informáticas que podrían ser explotadas durante ciberataques.

      Macron, que lamentó que la primera reacción de las autoridades estadounidenses ante esa amenaza potencial hubiera sido "nacionalista", insistió en que "la respuesta no puede ser la no cooperación entre democracias".

      Afirmó que

      "hay un amplio consenso para decir que es necesaria la cooperación internacional".

      El presidente francés indicó que, si bien todos los países quieren más desarrollo económico gracias a la inteligencia artificial, aumentar la productividad, ofrecer mejoras en materia sanitaria, "nadie puede ignorar, ni los dirigentes (de las empresas tecnológicas) ni los responsables económicos, el impacto sobre nuestras democracias".

      Por eso, consideró que "se impone ahora la posibilidad y la necesidad de una regulación" que "debe hacerse a escala internacional".

      Una de las nueve declaraciones adoptadas por unanimidad por los líderes del G7 y por algunos de los países invitados se refiere precisamente a la necesidad de proteger a los menores de los contenidos de las plataformas digitales y de la inteligencia artificial.

      En esa declaración se insta a las empresas tecnológicas a introducir mecanismos de verificación de edad "eficaces e innovadores, que respeten la vida privada", al tiempo que muestran su apoyo a las herramientas de control parental. EFE

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