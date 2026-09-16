logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Alza en turbosina pega a aerolíneas

Han perdido 616 mil mdp en el primer semestre de este año

Por El Universal

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Alza en turbosina pega a aerolíneas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Este año ha sido particularmente retador para las aerolíneas mexicanas debido al incremento del precio de la turbosina, ya que es uno de los insumos que más impacta en sus costos.

      El precio de este combustible aumentó entre 70% y 80% anual durante el segundo trimestre a escala mundial, ante el escalamiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

      En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la turbosina estaba en 13.59 pesos por litro en enero, escaló a 25.55 en abril, pero en junio bajó a 19.37 pesos. Es decir, el alza ha sido de 42.5% desde principios de año, según Pemex.

      Como consecuencia, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus tuvieron un menor flujo de efectivo y pérdidas netas acumuladas por 6 mil 616 millones de pesos durante el primer semestre, a pesar de haber alcanzado ingresos récord apoyadas en tarifas más altas, revela un análisis de PCR Verum.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para las aerolíneas, más de 50% de sus costos está denominado en dólares: combustible, arrendamiento de aviones, mantenimiento, refacciones, seguros y otros, por lo que una apreciación del peso frente al dólar compensa parcialmente el alza.

      De existir una depreciación de la moneda mexicana, hay más presión ya que las aerolíneas no pueden trasladar el incremento del combustible a las tarifas de avión.

      El analista del sector aéreo Jonathan Félix explicó que las aerolíneas con mayores ingresos en dólares tienen una cobertura natural, ya que la misma proporción en gastos en dólares la tienen en ingresos, lo que les ayuda a mitigar el riesgo por tipo de cambio y alza de turbosina.

      En el primer semestre, las aerolíneas movilizaron a 60.6 millones de pasajeros en el país: 30.7 millones en vuelos nacionales y 29.8 millones en internacionales.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Peso tiene su peor cierre en 5 semanas
        Peso tiene su peor cierre en 5 semanas

        Peso tiene su peor cierre en 5 semanas

        SLP

        El Universal

        La moneda mexicana pierde la ganancia que llevaba acumulada durante septiembre

        Mundial nutrió las arcas de la CDMX
        Mundial nutrió las arcas de la CDMX

        Mundial nutrió las arcas de la CDMX

        SLP

        El Universal

        SpaceX debuta en la Bolsa Mexicana
        SpaceX debuta en la Bolsa Mexicana

        SpaceX debuta en la Bolsa Mexicana

        SLP

        El Universal

        Crece costo de alimentos
        Crece costo de alimentos

        Crece costo de alimentos

        SLP

        El Universal

        La canasta básica registra aumento de 4.5% durante agosto