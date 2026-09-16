Alza en turbosina pega a aerolíneas

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Ciudad de México.- Este año ha sido particularmente retador para las aerolíneas mexicanas debido al incremento del precio de la turbosina, ya que es uno de los insumos que más impacta en sus costos.

El precio de este combustible aumentó entre 70% y 80% anual durante el segundo trimestre a escala mundial, ante el escalamiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la turbosina estaba en 13.59 pesos por litro en enero, escaló a 25.55 en abril, pero en junio bajó a 19.37 pesos. Es decir, el alza ha sido de 42.5% desde principios de año, según Pemex.

Como consecuencia, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus tuvieron un menor flujo de efectivo y pérdidas netas acumuladas por 6 mil 616 millones de pesos durante el primer semestre, a pesar de haber alcanzado ingresos récord apoyadas en tarifas más altas, revela un análisis de PCR Verum.

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Para las aerolíneas, más de 50% de sus costos está denominado en dólares: combustible, arrendamiento de aviones, mantenimiento, refacciones, seguros y otros, por lo que una apreciación del peso frente al dólar compensa parcialmente el alza.

De existir una depreciación de la moneda mexicana, hay más presión ya que las aerolíneas no pueden trasladar el incremento del combustible a las tarifas de avión.

El analista del sector aéreo Jonathan Félix explicó que las aerolíneas con mayores ingresos en dólares tienen una cobertura natural, ya que la misma proporción en gastos en dólares la tienen en ingresos, lo que les ayuda a mitigar el riesgo por tipo de cambio y alza de turbosina.

En el primer semestre, las aerolíneas movilizaron a 60.6 millones de pasajeros en el país: 30.7 millones en vuelos nacionales y 29.8 millones en internacionales.