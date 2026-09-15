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Mundial nutrió las arcas de la CDMX

Por El Universal

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Mundial nutrió las arcas de la CDMX
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      Ciudad de México.- El Mundial de Futbol representó una oportunidad para que los gobiernos subnacionales incrementaran sus ingresos propios a través del impuesto sobre hospedaje, y la Ciudad de México (CDMX) obtuvo el mayor beneficio.

      Las entidades pueden fortalecer sus finanzas de manera permanente con mejoras con el fin de sacarle más jugo al predial, cuyo potencial puede aprovecharse con los cambios propuestos en el Paquete Económico 2027 mediante la iniciativa de Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.

      Desde la perspectiva fiscal, el Mundial fue un fenómeno que pudo incidir en la ampliación temporal de la base gravable de varias contribuciones locales, particularmente las ligadas al turismo, el empleo y el consumo.

      Las entidades que fueron sedes mundialistas, la CDMX, Jalisco y Nuevo León, tuvieron un aumento notable en la actividad económica. Sin embargo, los reportes de finanzas disponibles de las tres entidades revelan, de forma preliminar, que el gobierno de la CDMX fue el más beneficiado.

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      La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México reportó en su informe una recaudación tributaria de 67 mil 922 millones de pesos en el primer semestre. 

      Esto representó un aumento de 9.5% en comparación con el mismo periodo de 2025.

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