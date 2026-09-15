Crece costo de alimentos

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Ciudad de México.- Los alimentos que agrupa la canasta del Inegi costaron en promedio 2 mil 563 pesos al mes durante agosto en comercios de las ciudades.

Esto equivale a un alza de 4.5% en comparación con el mismo mes de 2025, por arriba de la inflación, cuya tasa fue de 3.3% en el periodo similar.

La canasta alimentaria costaba mil 264 pesos en agosto de 2024, es decir, su precio se duplicó en los últimos 12 años, según las Líneas de Pobreza del Inegi.

En las zonas rurales el costo fue menor, debido a que la canasta se vendió en mil 911 pesos mensuales, 3.2% más.

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Entre abril y junio, 41.8 millones de personas no pudieron adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral, por lo que se apoyaron de otras fuentes como las remesas o programas sociales, señala el instituto que tiene de presidenta a Graciela Márquez Colín.

La inflación es la principal responsable de que el valor del dinero disminuya, por subir el precio de los bienes y servicios de manera generalizada y sostenida, lo que reduce el poder de compra de las familias.

La directora de Estudios Económicos de Banamex, Guillermina Rodríguez, destacó que los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, la cebolla y la papa, en ese orden, fueron los que más contribuyeron al incremento del valor monetario de la canasta alimentaria tanto en las zonas urbanas como rurales.

"Los aumentos de las canastas alimentarias estarían incorporando el repunte de la inflación de frutas y verduras, que llegó a 4.1% en agosto desde 2.1% del mes previo", señaló.

"En agosto se habría confirmado el punto de inflexión de la inflación, lo que estaría impactando el repunte de las líneas de pobreza", agregó.