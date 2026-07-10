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Aranceles de EU, injustificados: IP

Por El Universal

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Aranceles de EU, injustificados: IP
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      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Ante la inminente entrada en vigor de los aranceles de 10% por trabajo forzoso que anunció Estados Unidos contra los productos de importación de países como México, el sector privado mexicano advirtió que se penalizará sin razón a las exportaciones nacionales.

      Consideraron que los aranceles propuestos por el gobierno estadounidense "son injustificados y desproporcionados en relación con los posibles daños causados por la importación desde México de mercancías producidas con trabajo forzoso, ya que se basan en una ausencia total de evidencia".

      Lo anterior lo explicaron el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) en una carta que enviaron al titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.

      Agregaron que "dichos aranceles socavarían los incentivos que el propio Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) crea para fomentar la integración regional y el cumplimiento normativo".

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      "La acción propuesta penalizaría a las compañías mexicanas y cadenas de proveeduría de Norteamérica, a pesar de los documentados esfuerzos legales, institucionales y de cooperación de México para prevenir la entrada de productos hechos con trabajo forzoso y que fortalezcan la conducta empresarial responsable en todas las cadenas de suministro", comentaron.

      Cabe mencionar que la nueva medida propuesta por EU de imponer aranceles por trabajo forzoso y por sobrecapacidad de producción pretende sustituir a los aranceles recíprocos que impuso en el 2025 la Casa Blanca, y que deberán eliminarse el próximo 23 de julio por declararse inconstitucionales por la Suprema Corte de ese país.

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