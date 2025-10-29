logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Urge a México resolver aranceles

El primero de noviembre no se aplicarán, afirman expertos

Por El Universal

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Urge a México resolver aranceles

CIUDAD DE MÉXICO.- La plática telefónica del sábado pasado que tuvieron los mandatarios de México y de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, respectivamente, no incluyó una definición sobre el tema de los aranceles, uno de los principales puntos que debe resolverse, coincidieron expertos en comercio exterior.

Especialistas dijeron que la única certeza es que el primero de noviembre no se van a aplicar los nuevos aranceles de 30% a los productos mexicanos que se exporten al mercado estadounidense y que no cumplan con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para el exjefe negociador técnico del T-MEC y socio de Agon, Kenneth Smith Ramos, “es buena noticia que Trump haya acordado no incrementar los aranceles el 1 de noviembre, pero la clave es que se concrete pronto este acuerdo arancelario que ha mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard”.

Agregó que “si México sigue enfrentando aranceles mientras que Trump concreta acuerdos con China y otros países, perderemos competitividad”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Smith Ramos consideró que “el objetivo del Gobierno de México en la negociación debe ser que Estados Unidos nos quite los aranceles actuales y se comprometa a excluirnos de cualquier arancel futuro en las investigaciones de seguridad nacional”.

Para el socio de Consultores Internacionales Ansley y quien fuera embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Zapata, “es buena noticia que continúe fluyendo el diálogo de Claudia Sheinbaum con Donald Trump pues abona a la expectativa para los aranceles que Estados Unidos aplica” a productos mexicanos.

Dijo que queda claro que México se comprometió a “continuar trabajando por algunas semanas más” para solventar aquellas barreras comerciales que la Casa Blanca argumenta restringen su comercio e inversión en México.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aumenta ordeña de ductos 35%
Aumenta ordeña de ductos 35%

Aumenta ordeña de ductos 35%

SLP

El Universal

Pemex reportó pérdida de 20 mil 246 millones de pesos entre enero y septiembre del presente año

Mejora perspectiva de México a estable
Mejora perspectiva de México a estable

Mejora perspectiva de México a estable

SLP

El Universal

Supera Microsoft 4bdd en valor de mercado
Supera Microsoft 4bdd en valor de mercado

Supera Microsoft 4bdd en valor de mercado

SLP

AP

Urge a México resolver aranceles
Urge a México resolver aranceles

Urge a México resolver aranceles

SLP

El Universal

El primero de noviembre no se aplicarán, afirman expertos