Urge a México resolver aranceles

CIUDAD DE MÉXICO.- La plática telefónica del sábado pasado que tuvieron los mandatarios de México y de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, respectivamente, no incluyó una definición sobre el tema de los aranceles, uno de los principales puntos que debe resolverse, coincidieron expertos en comercio exterior.

Especialistas dijeron que la única certeza es que el primero de noviembre no se van a aplicar los nuevos aranceles de 30% a los productos mexicanos que se exporten al mercado estadounidense y que no cumplan con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para el exjefe negociador técnico del T-MEC y socio de Agon, Kenneth Smith Ramos, “es buena noticia que Trump haya acordado no incrementar los aranceles el 1 de noviembre, pero la clave es que se concrete pronto este acuerdo arancelario que ha mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard”.

Agregó que “si México sigue enfrentando aranceles mientras que Trump concreta acuerdos con China y otros países, perderemos competitividad”.

Smith Ramos consideró que “el objetivo del Gobierno de México en la negociación debe ser que Estados Unidos nos quite los aranceles actuales y se comprometa a excluirnos de cualquier arancel futuro en las investigaciones de seguridad nacional”.

Para el socio de Consultores Internacionales Ansley y quien fuera embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Zapata, “es buena noticia que continúe fluyendo el diálogo de Claudia Sheinbaum con Donald Trump pues abona a la expectativa para los aranceles que Estados Unidos aplica” a productos mexicanos.

Dijo que queda claro que México se comprometió a “continuar trabajando por algunas semanas más” para solventar aquellas barreras comerciales que la Casa Blanca argumenta restringen su comercio e inversión en México.