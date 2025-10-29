Supera Microsoft 4bdd en valor de mercado

Microsoft Corp. superó una vez más los 4 billones de dólares en valor de mercado, sumándose al fabricante de chips Nvidia en el exclusivo club que también incluyó brevemente a Apple el martes. Las altísimas valoraciones ponen de relieve la frenética inversión en torno a la IA.

OpenAI anunció que ha reorganizado su estructura de propiedad y convertido su negocio en una corporación de beneficio público después de que dos reguladores cruciales, los fiscales generales de Delaware y California, dijeron que no se opondrían al plan. También informó que ha firmado un nuevo acuerdo con su antiguo patrocinador Microsoft que otorga a este último aproximadamente un 27% de participación en la nueva corporación con fines de lucro de OpenAI.

La noticia impulsó las acciones de Microsoft, que cerraron con un alza del 2% en 542,07 dólares, dando un valor de mercado de 4,04 billones de dólares. La valoración de Microsoft ya había superado los 4 billones de dólares en julio, convirtiéndose en la segunda empresa después de Nvidia en alcanzar este hito.

Las acciones de Apple cruzaron 4 billones de dólares antes de cerrar en 269 dólares por acción y una valoración total de 3,99 billones de dólares. Gracias al éxito del iPhone, Apple fue la primera empresa que cotiza en bolsa en ser valorada en 1, 2 y 3 billones de dólares.

