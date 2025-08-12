Aumenta precio de casas en 8.7%

Ciudad de México.- El valor de las viviendas adquiridas a través de un crédito hipotecario se incrementó 8.7% en el segundo trimestre, de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal.

En el acumulado a junio, el precio de los bienes inmuebles residenciales aumentó 8.4%. En tanto, a nivel nacional, el valor promedio de una vivienda fue de 1.8 millones de pesos.

Durante el primer semestre, en la zona metropolitana de Tijuana el Índice de Precios de la Vivienda de SHF creció 11%; en la de León, 10.7%; en Guadalajara, 10.5%; Monterrey, 9.3%; Puebla-Tlaxcala, 9%; Querétaro, 7%; Valle de México, 5%, y Toluca, 5%.

El índice mostró resultados diferenciados por entidad federativa, de tal manera que 23 estados presentaron variaciones mayores a la nacional, mientras que nueve registraron variaciones menores.

Asimismo, durante el primer semestre se registró un descenso de 4% en la cantidad de avalúos realizados respecto al mismo periodo de 2024.

La vivienda nueva presentó una variación de 8.2%, mientras que la vivienda usada aumentó 8.6%.

La SHF dijo que en el primer semestre se observó una proporción de viviendas usadas de 63% y 36% de viviendas nuevas.

La vivienda económica-social presentó un aumento de 11% y la vivienda media-residencial se apreció 7%.

Al ordenar los valores de los créditos hipotecarios de menor a mayor, a nivel nacional, se observa que 25% de las operaciones se realizaron por un precio igual o menor a 775 mil 796 pesos. El precio mediano fue de 1.2 millones de pesos, lo que significa que 50% de las operaciones en el mercado se realizaron por debajo de este monto y la otra mitad por arriba.